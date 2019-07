La relaxation thérapeutique chez l'enfant, développée à l'origine par J. Bergès à l'hôpital Sainte-Anne, constitue une méthode originale fondée sur l'expérience clinique : elle est un travail sur le corps, une expérience que l'enfant vient faire, en groupe ou individuellement, chaque semaine, dans la relation à son thérapeute. Elle allie concentration mentale et décontraction musculaire en présence du thérapeute qui utilise toucher et nomination.

Loin d'être une simple technique, elle représente une expérience subjective pour les enfants – et leurs familles – qui prend en compte tout le champ clinique. Elle intéresse les troubles psychomoteurs (hyperactivité, dyspraxie, etc.), les troubles des apprentissages, les troubles à expression somatique (migraines, sommeil), les troubles à expression psychique, les troubles somatiques (douleur, cancer, neurologie), les troubles réactionnels (traumatismes). Des illustrations cliniques en sont données.

Dans cet ouvrage, l'expérience est interrogée, enrichie d'hypothèses et d'apports nouveaux pour aller toujours plus loin dans la théorisation et dans la réflexion sur les fondements scientifiques. Ce livre est destiné à tous les professionnels de l'enfance dans le domaine du soin et de l'éducation, et plus généralement à tout praticien intéressé par la place de l'enfant – en tant que sujet.