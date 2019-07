La rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent

Fruit de plusieurs années de réflexion et de pratique de la graphothérapie, cet ouvrage s’inscrit dans la continuité d’un travail d’équipe approfondi sur la mise au point de la prise en charge des difficultés d'écriture. Il reprend en détail la naissance du geste graphique, les conditions de son évolution et les possibilités de restauration de ses perturbations. Cette 4e édition intègre les progrès des neurosciences dans la connaissance du cerveau, en particulier la relation existant entre la main et le cerveau. Elle procède à l’actualisation des données scientifiques et intègre deux nouveaux chapitres : l’un sur le lien entre les difficultés d’écriture et les autres troubles (d’apprentissages, cognitifs, etc.) et l’autre sur la prise en charge spécifique de l’écriture chez l’adolescent. Ces nouveautés s'accompagnent d'une mise à jour des techniques de diagnostic des déficiences de l’écriture, et la présentation des différents tests validés qui s’offrent aux spécialistes de l’écriture de l’enfant : BHK Enfant et Ados, ADE, etc. Ainsi, cette nouvelle édition, largement enrichie et augmentée, apporte un éclairage nouveau sur les pratiques de la graphothérapie. Ce manuel didactique ouvre de nouvelles pistes de réflexion, au service de tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par l’écriture des enfants et des adolescents : graphothé¬rapeutes, bien sûr, mais aussi instituteurs, pédagogues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, etc. « Un tel ouvrage manquait. C’est un guide sûr pour praticiens, un outil de travail méthodique et précis… Avec cette recherche originale, un vide est heureusement comblé. » (Robert Olivaux) Cette 4e édition est préfacée par Olivier Revol, chef de service de neuropsychopathologie de l’enfant au CHU de Lyon. Responsable du Centre de référence des troubles d’apprentissage à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer, il est l’auteur de nombreux ouvrages. Conférencier infatigable, il milite depuis plus de 20 ans pour que chaque enfant puisse accéder au plaisir d’apprendre.