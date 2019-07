Le sens et le devenir même de la pratique infirmière sont déterminés par la conception que l'on a de la qualité du soin infirmier, qui ne peut se réduire à celle des actes effectués ni à leur organisation.

En questionnant la qualité, l'auteur amène à réfléchir à l'essence de la démarche soignante et offre pour perspective le déploiement de la santé dans l'existence même de la personne. Une telle démarche procède d'une rencontre et d'un accompagnement par lesquels le soignant exerce une fonction d'expert et de conseiller.

Volontairement fondé sur l'expérience et l'action, cet ouvrage permet d'enrichir la réflexion des cadres, des gestionnaires, des formateurs, ou des étudiants, ainsi que des professionnels qui exercent au contact direct des personnes soignées. Prenant en compte la réforme hospitalière et ses conséquences sur la gestion, l'auteur fait un point complet sur la manière de gérer le service infirmier, en respectant l'éthique du soin.

L'ouvrage comprend une partie conceptuelle sur la pratique soignante, sur la qualité et sur la fonction d'encadrement. Les derniers chapitres forment une partie plus instrumentale, liée à l'organisation et à la gestion des services.