La prise en charge des états réputés dangereux

Violence, dangerosité et maladie mentale sont souvent associées dans l'imaginaire collectif, d'autant que nous sommes très régulièrement confrontés à des faits-divers criminels particulièrement horribles dont certains commis par des malades mentaux. Cette dangerosité a toujours fait l'objet de réflexions tant de la part des psychiatres que de la part des pouvoirs publics comme en témoignent les différentes définitions du concept, son évolution au cours du temps, et les législations successives qui ont organisé les soins. Actuellement, nous assistons à des positions plus sécuritaires et inquiétantes, probablement liées en partie à l'accroissement de l'incertitude, des crises économiques et du sentiment de menace, tant en France qu'à l'étranger. La psychiatrie, pour garder sa vocation soignante et accompagnante auprès du patient souffrant de trouble psychique, doit être compétente dans l'évaluation, et la prise en charge de l'état dangereux.

Ce rapport rappelle les principales études épidémiologiques concernant le lien entre violence et trouble mental, et aborde la violence en fonction de la clinique. Il fait le point sur les principaux facteurs de risque de dangerosité, et les outils d'évaluation du risque de violence. Enfin, il expose le cadre thérapeutique et les perspectives de soins des états réputés dangereux.