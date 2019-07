« À un moment de la soirée qui suit un concert […] elle a besoin de s'isoler pour passer mentalement en revue les moindres déroulements de son jeu. […] C'est un peu le système des skieurs de haut niveau avant une course : les yeux fermés, ils mémorisent chaque virage et chaque bosse, chaque pente, et, de leurs deux mains, miment le parcours dangereux qu'ils vont entamer. Clara procède de la même façon mais, si l'on peut dire, après la course. »





Clara, la jeune violoniste du roman de Philippe Labro (Frantz et Clara) adopte ainsi une posture réflexive, pour trouver, en revivant mentalement son expérience passée, en quoi elle a contribué à la réussite ou à l'imperfection du concert du jour. Que l'on soit musicien, skieur ou professionnel de la santé, il est souvent nécessaire de revenir sur ses pratiques pour les connaître. Car il ne suffit pas d'avoir vécu un moment professionnel pour savoir ce que l'on a fait et comment on l'a fait, ni quelle logique interne a guidé notre pratique. Une bonne part de notre vécu reste implicite, n'accède pas à notre conscience réfléchie. Quel que soit notre objectif, il est nécessaire de décrire notre pratique, avant de la prendre comme objet de travail.





Ce livre propose un outil aux formateurs, une méthode structurée pour accompagner la pratique réflexive des étudiants dans différentes situations pédagogiques : suivi ou retour de stage, accompagnement individuel des apprentissages, analyse d'une pratique sur le terrain ou en formation, séance collective d'aide à l'apprentissage, analyse de pratique collective, etc. Il s'adresse en priorité aux formateurs d'IFSI, mais intéressera également tout formateur souhaitant permettre à des apprenants de construire de la connaissance à partir de leur expérience, ainsi que les cadres désirant accompagner leur équipe (individuellement ou collectivement) dans le développement de leurs compétences.



Son originalité tient au fait qu'il ne se contente pas de décrire un processus rigoureux, mais qu'il rend intelligible ce que les protagonistes de la pratique réflexive ont à faire « dans leur tête » et en termes de verbalisation, à chaque étape de ce processus.



Vous y trouverez :



une présentation des approches théoriques qui ont permis d'élaborer ce processus ;



la description, étape par étape, d'un processus rigoureux ;



la description de ce que l'Accompagné fait spontanément s'il n'est pas accompagné ou formé ;



la description de ce qui est attendu de lui, à chaque étape ;



les moyens pour l'accompagner dans la démarche ;



une fiche de synthèse pour chaque étape ;



des exemples concrets, des témoignages, des exercices pour comprendre la démarche, du point de vue de l'accompagné, en l'expérimentant, des exercices pour s'approprier la méthode d'accompagnement.