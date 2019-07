Sous l'égide de la Société française de médecine vasculaire (SFMV), du Collège des enseignants de médecine vasculaire (CEMV) et du Collège français de pathologie vasculaire (CFPV).

Le Traité de médecine vasculaire est venu combler un vide et s'est rapidement imposé comme l'ouvrage de référence en langue française en médecine vasculaire. Fort de ce succès et compte tenu de la rapidité des évolutions dans ce domaine, la pertinence d'un ouvrage consacré plus spécifiquement à la maladie thrombo-embolique s'imposait.

Cet ouvrage, est le fruit, comme le Traité de médecine vasculaire, d'un travail collaboratif des différentes entités de la médecine vasculaire : la Société française de médecine vasculaire, le Collège français de pathologie vasculaire, le Collège des enseignants de médecine vasculaire

Regroupant plus de 70 auteurs, très richement illustré et présentant la synthèse des travaux dans le domaine, cet ouvrage aborde de manière claire et exhaustive les pathologies liées à la maladie thrombo-embolique veineuse : la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire.

Après une première partie consacrée aux bases anatomiques, à l'épidémiologie et à l'histoire naturelle de la maladie thrombo-embolique, l'ouvrage détaille tous les aspects de la prévention, du diagnostic et du traitement de la thrombose veineuse profonde et de

l'embolie pulmonaire.

Ce traité est incontournable pour tous les spécialistes amenés à participer à la prise en charge de ces pathologies : médecins vasculaires, radiologues, cardiologues, pneumologues et urgentistes.