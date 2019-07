La maladie de Parkinson est, après la maladie d'Alzheimer, l'affection neurologique la plus répandue au sein de la population après 50 ans. Elle touche près de 2% des personnes de plus de 65 ans. Ce pourcentage augmentant avec l'âge, on peut prévoir qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de patients ne cessera d'augmenter dans les années à venir.

Cette deuxième édition rend compte de façon didactique des avancées de ces cinq dernières années, en abordant de façon exhaustive tous les aspects de cette pathologie : l'épidémiologie, l'étiopathogénie, les aspects génétiques, la physiopathologie, les signes moteurs et non moteurs, notamment les troubles cognitifs, psychiques et comportementaux. Sont aussi détaillés les critères diagnostiques, les échelles et questionnaires d'évaluation, la place de l'imagerie morphologique et fonctionnelle ainsi que les stratégies thérapeutiques actuelles : médicamenteuses, chirurgicales, rééducatives et orthophoniques.