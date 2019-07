La Main traumatique. Tome 1. L'Urgence

L'évolution de la chirurgie de la main en urgence depuis une vingtaine d'années est considérable. Les pathologies lourdes liées à des accidents du travail et qui impliquaient souvent des amputations totales se font plus rares. Les évolutions techniques et instrumentales, la réparation microchirurgicale des éléments vasculo-nerveux, ainsi que l'apparition de systèmes d'ancrage des ligaments et tendons ont orienté la pratique vers des interventions de haute technicité en milieu spécialisé. Ce traité pour objectif d'établir une synthèse actuelle des connaissances de la chirurgie de la main en urgence, des principes aux techniques opératoires.

Les premiers chapitres sont consacrés à des données de base : anesthésie, microcirculation et microchirurgie, instrumentation, bilan lésionnel et stratégie. Puis sont envisagés les lésions et leurs traitements : entorses, fractures, revascularisation, perte de substance et lambeaux, amputations, ongle traumatique, plaies des nerfs. Sont également traités les replantations (doigts ou mains), le doigt-banque, ainsi que les pansements.

Cette 3e édition a été entièrement actualisée. Riche de près de 1000 clichés et dessins chirurgicaux remarquables, elle est désormais intégralement en couleurs. Par sa précision et sa rigueur, cet ouvrage constitue une référence exceptionnelle, indispensable aux chirurgiens orthopédistes et chirurgiens de la main en formation ou désireux d'actualiser leur connaissance, ainsi qu'aux médecins de rééducation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthésistes.