La hernie discale lombaire

Partie I - Généralités. Chapitre 1. Anatomie, physiopathologie et évolution naturelle des hernies discales lombaires. Chapitre 2. Historique des techniques chirurgicales. Partie II. Diagnostic et traitement médical. Chapitre 3. Hernie discale lombaire : aspects cliniques. Chapitre 4. Sciatiques non discales. Chapitre 5. Imagerie des hernies discales lombaires. Chapitre 6. Apport des explorations neurophysiologiques dans les pathologies radiculaires lombo-sacrées d'origine dégénérative. Chapitre 7. Traitement médical de la sciatique par hernie discale lombaire. Chapitre 8. Rééducation en complément du traitement médical et après chirurgie. Partie III. Traitement chirurgical. Chapitre 9. Techniques chirurgicales d'ablation d'une hernie discale postéro-latérale intracanalaire lombaire à ciel ouvert. Chapitre 10. Technique entièrement endoscopique pour le traitement des hernies discales. Chapitre 11. Complications de la chirurgie de la hernie discale. Chapitre 12. Traitement de la brèche méningée. Chapitre 13. Hernies discales lombaires et chirurgie ambulatoire. Chapitre 14. Bien coder pour éviter les problèmes. Chapitre 15. Pour résumer : les indications chirurgicales dans la radiculalgie par hernie discale. Partie IV. Particularités. Chapitre 16. Récidives de hernie discale lombaire. Chapitre 17. Hernie discale paralysante. Chapitre 18. Hernies lombaires, une topographie spéciale : les hernies foraminales. Chapitre 19. Hernie discale intrathécale. Chapitre 20. Hernie discale médiane. Chapitre 21. Hernie discale et canal étroit. Chapitre 22. Hernie discale et scoliose. Chapitre 23. Hernie discale et spondylolisthésis. Chapitre 24. Hernie discale et prothèse discale. Chapitre 25. Hernie discale du jeune. Chapitre 26. Retour au sport après chirurgie discale lombaire. Chapitre 27. Gestion de la douleur après chirurgie de la hernie discale. Chapitre 28. Incidence socio-professionnelle et coût social de la hernie discale. Chapitre 29. Aspects médico-légaux. Chapitre 30. Ostéopathie : sa juste place, quels traitements ?