La douleur en ORL

Les douleurs céphalées sont ici détaillées et traitées avec le plus grand soin. En effet, l’ouvrage dresse un panorama complet de la gestion, de la prévention de la douleur et des traitements pharmacologiques dédiés.

La SFORL a également décidé de traiter deux éléments complexes : la prise en charge de douleurs somatiques induites par les traitements des cancers VADS et la prise en charge de la douleur dans le cadre de l’amygdalectomie chez l’enfant et chez l’adulte.

Les plus grands spécialistes de la discipline se sont réunis pour écrire cet ouvrage et ainsi rendre plus facilement accessible toutes ces informations indispensables aux médecins et aux intervenants confrontés aux douleurs céphalées.