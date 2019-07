La consultation avec l'enfant

La consultation en pédopsychiatrie consiste à recevoir l'enfant, le plus souvent à la demande des parents, à entendre le motif qui les amène et à tenter de comprendre avec eux ce qui occasionne la souffrance psychique de l'enfant ainsi que celle des parents.

Le clinicien instaure un climat de confiance et recueille, de façon accueillante et précise, les signes présentés par l'enfant, en tenant compte du discours parental, de l'âge de l'enfant, de sa biographie, des comorbidités. Si possible, il envisage des hypothèses diagnostiques et propose des indications de soins.

C'est cette trame que présente Pierre Delion, en proposant des approches particulières selon l'âge de l'enfant, du bébé à l'adolescent. Il insiste sur le travail avec les parents, inquiets pour leur enfant et délivreurs d'un savoir sur celui-ci. Entouré d'une équipe et en lien avec de nombreux partenaires qui complètent son avis, le pédopsychiatre évolue en réseau et s'appuie sur celui-ci pour éclairer sa consultation dans une visée diagnostique, de bilan ou pour préparer un suivi.