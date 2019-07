La colposcopie permet de gérer les pathologies cervico-vaginales et permet une compréhension claire, parce qu’immédiatement visuelle, de la physiologie du col et de ses transformations. Les auteurs nous offrent dans cet ouvrage une synthèse de leur expérience clinique et de leur enseignement de la technique colposcopique, toujours dans le souci d’illustrer le plus fidèlement possible la réalité quotidienne rencontrée par chaque praticien. Construit comme un panorama synthétique et aussi exhaustif que possible d’une technique destinée à explorer le col et le vagin, de leurs aspects physiologiques aux pathologies les plus graves, l’ouvrage détaille les indications, les bons usages et les résultats attendus de la colposcopie. Cet ouvrage rencontre un vif succès, comme en témoigne sa traduction en 4 langues !

Cette 4e édition met l'accent sur l'iconographie. Près de 200 clichés en couleurs et de grande taille permettent au lecteur de parfaitement identifier les points sémiologiques indispensables à son apprentissage de la technique.