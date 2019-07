Je réussis mon Semestre 1 ! IFSI

POUR RÉUSSIR VOTRE SEMESTRE 1

TOUTES LES UE DU PROGRAMME



Plus de 60 fiches de révision, organisées selon la chronologie des études, proposent :

- les notions et concepts spécifiques à retenir ;

- le rôle de l'IDE et des conseils pratiques ;

- des cas cliniques favorisant l'intégration des savoirs ;

- des schémas et illustrations en couleurs, des encadrés, tableaux, exemples pour faciliter la mémorisation.



ET EN PLUS !



- des informations et conseils pour les stages ;

- des auto-évaluations avec des QCM et leurs corrigés.



Conforme au programme, cet ouvrage est rédigé par des enseignants en IFSI et des professionnels de santé expérimentés.