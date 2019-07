Je réussis le DEEJE. Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants

L’éducateur de jeunes enfants a pour rôle essentiel de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants de moins de 7 ans et, sans se substituer aux parents, il en assure la continuité éducative. Il intervient principalement dans toutes les structures d’accueil de la petite enfance (crèches, halte-garderies, jardins d’enfants, etc.) mais également dans le secteur médicosocial et celui de la protection de l’enfance.

La formation DEEJE permet au futur professionnel d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille en abordant les dimensions relationnelle, psychologique, sociale et éducative de la fonction. Comme les autres formations du domaine social, elle a fait l’objet d’une réingénierie mise en place à la rentrée de septembre 2018.

Cette réforme des études ne modifie pas de manière drastique le référentiel de formation, mais acte le socle commun entre les formations EJE, ASS, CESF, ETS et ES.

Ce guide, entièrement mis à jour, couvre la totalité du programme du DEEJE composé de 2 domaines de compétences spécifiques, 2 domaines de compétences du socle commun et de l’unité transversale d’initiation à la démarche et méthodologie de recherche :

• DC1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

• DC2 : Action éducative en direction du jeune enfant

• DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle

• DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

• UT : Initiation à la démarche et méthodologie de recherche en travail social

Dans chaque domaine, le cours expose de façon claire et détaillée tous les savoirs, grâce à de nombreux tableaux et schémas légendés et à des études de situations. Des encadrés « Rôle de l’EJE » mettent en lumière les compétences que le professionnel doit mettre en œuvre dans telle ou telle situation et des encadrés « Mémo psy » explicitent certaines notions de psychologie à maîtriser. Des témoignages de professionnels en fin d’ouvrage viennent compléter la partie théorique.

Cet ouvrage, conforme au référentiel de formation, s’adresse à tous les élèves préparant le DEEJE, et à tous les professionnels de la petite enfance qui souhaitent approfondir ou mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences.