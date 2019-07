Je réussis le DEAES - Diplôme d'État Accompagnant Éducatif et Social - 2019-2020

Le Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social remplace depuis 2016 les anciens Diplômes d’État d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique tout en professionnalisant le métier « d’accompagnant des élèves en situation de handicap ».

Ce nouveau diplôme-phare du secteur médico-social se compose d’un socle commun :

• DF 1 : Se positionner professionnellement dans le champ de l’action sociale ;

• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité ;

• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés ;

• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.

Et de trois spécialités :

• Accompagnement de la vie en structure collective ;

• Accompagnement de la vie à domicile ;

• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.

Cette deuxième édition, actualisée et enrichie, est entièrement conforme au programme officiel et propose plus de 500 pages de cours et d’entraînements.

Pour chaque partie, un cours complet et varié alterne textes, dessins et tableaux afin de présenter de manière visuelle l’ensemble des techniques et des connaissances à maîtriser. Des encadrés « Rôle de l’AES » ponctuent ce cours pour rendre plus concret le rôle exact du professionnel sur le terrain et des encadrés « Situation » permettent de souligner et d’analyser un vécu professionnel. Une dernière partie est consacrée aux épreuves de certification avec une méthodologie claire et des exemples précis pour réviser et s’entraîner.

Ce manuel de référence est l’outil indispensable pour accompagner dans leur formation les futurs AES et les aider à préparer efficacement les épreuves de certification de fin d’étude. Il s’adresse également aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs compétences et leurs connaissances.