IRM cardiovasculaire facile

Technique d'imagerie non invasive et complémentaire du scanner et de l'échographie, l'IRM prend une part croissante dans le dépistage, l'évaluation et la surveillance des pathologies cardiovasculaires.

Ce guide pratique présente de manière concise et claire les principes techniques et la méthodologie de réalisation d'un examen par résonance magnétique du cœur et des gros vaisseaux, puis il aborde l'ensemble des registres de la pathologie cardiaque et cardiovasculaire, ainsi que les artéfacts.

Très didactique, l'ouvrage inclut une riche iconographie et de nombreux tableaux et encadrés : indications, contre-indications, qualité des indications, résultats de l'IRM.