Soigner des personnes qui ont commis des actes répréhensibles et qui dès lors, ont été mises au ban de la société, demande de la part du soignant un réel engagement, sans aucune discrimination et dans le respect des règles déontologiques.

Cet engagement, véritable choix professionnel, ne va pas sans poser des questions. Comment réagir face à des détenus parfois très violents ? Comment conserver une écoute empathique ? Quelles sont les qualités à déployer pour dispenser au mieux les soins ? Quels moyens de santé s'imposent pour aider efficacement à une réinsertion ?... C'est d'abord à toutes ces interrogations que ce livre, à travers une grande diversité de récits de consultations, tente de répondre. Les témoignages éclairent la complexité et la difficulté de la relation soignant/soigné en milieu carcéral et proposent des conduites à tenir pour favoriser la juste distance thérapeutique.

Mais cet ouvrage apporte également un éclairage concret sur la prise en charge infirmière des détenus au sein des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). Ces unités, crées en 1994, ont pour objectif d'assurer aux détenues et détenus une qualité et une continuité des soins équivalentes à celles offertes à l'ensemble de la population. L'enjeu est donc de taille.

Entre témoignages - souvent poignants - et informations pratiques, ce livre intéressera tous ceux tentés ou déjà concernés par le métier d'infirmier en milieu carcéral, profession dont les valeurs essentielles sont l'humanisme et le professionnalisme.