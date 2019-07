Partie I Approche de l'infertilité du couple: Le désir d'enfant face aux gynécologues, La folliculogenèse : le B.A.-BA pour le médecin de la reproduction, Importance de la réserve ovarienne, Apport de l'échographie dans la fertilité féminine, Traitements chirurgicaux indispensables chez la femme, Quand intervenir en cas d'endométriose avant la PMA ?, Pathologies endocrines et infertilité, La spermatogenèse, Lecture du spermogramme, du spermocytogramme et techniques d'analyses du génome du spermatozoïde, Bilan complémentaire du patient présentant une azoospermie ou une oligoasthénozoospermie, Infertilité par insuffisance gonadotrope, Syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie fréquente, et mal nommée, Infertilité du couple : la première consultation, Importance des facteurs toxiques, de la nutrition, du poids et de l'environnement dans la fertilité du couple, Comment établir un pronostic sur les chances de grossesse du couple infertile ?, La consultation d'éthique et l'infertilité. Partie II La PMA en pratique : Inséminations intra-utérines : indications, réalités, résultats, La stimulation ovarienne pour fécondation in vitro : les protocoles courants, Stimulation des patientes « faibles répondeuses » en FIV, Comment éviter les hyperstimulations ?, Recueil ovocytaire, Indications et techniques des prélèvements testiculaires et épididymaires, La partie laboratoire : IMSI, ICSI, embryoscopie, culture prolongée, éclosion assistée, La fécondation in vitro : techniques, équipements et qualité au laboratoire d'assistance médicale à la procréation, Classification des embryons : du zygote au blastocyste, Congélation des ovocytes et des embryons, Le transfert : us et coutume, Quel soutien pour la phase lutéale ?, Quand faut-il conseiller d'arrêter l'assistance médicale à la procréation classique ?, La transparence : comment exprimer les résultats de l'assistance médicale à la procréation ?, Les enfants de l'assistance médicale à la procréation : des enfants « comme les autres », Les grossesses après assistance médicale à la procréation. Partie III Situations particulières: Préservation de la fertilité féminine, Analyse du premier globule polaire ou diagnostic préconceptionnel : une technique innovante ?, Diagnostic génétique pré-implantatoire, Maturation in vitro, Don d'ovocytes en France, Vers une levée de l'anonymat des donneurs de gamètes ?, Don et accueil d'embryons, Prise en charge en assistance médicale à la procréation pour les couples sérodiscordants, AMP chez la femme célibataire, Autoconservation ovocytaire, Les mères porteuses : une position d'avocat de l'enfant ?, Le couple de femmes homosexuelles, Âge féminin, âge masculin : quelques réflexions en matière d'AMP? Partie IV Les thèmes d'avenir: L'implantation améliorable ?, Épigénome et infertilité masculine, Les innovations dans le domaine de l'AMP: apport des techniques Omics