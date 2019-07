L'ouvrage fait le point sur l'ensemble des infections néonatales. Les progrès diagnostiques et thérapeutiques au cours des deux dernières décennies permettent une meilleure connaissance et prise en charge de ces pathologies dans les pays industriels et dans les pays en développement. Ces progrès concernent les infections bactériennes mais aussi les infections mycosiques, parasitaires et virales, tant dans leurs formes primitives – materno-foetales et tardives – que nosocomiales.

Ce livre comporte six parties qui se proposent :

• d'aborder les aspects physiopathologiques et épidémiologiques ;

• d'exposer les bases immunitaires et pharmacologiques ;

• de présenter les particularités et les conséquences des infections au cours de la grossesse ;

• de détailler la prise en charge des infections en fonction des localisations – dont les méningites – et des agents microbiens : bactéries, champignons, parasites et virus ;

• d'appliquer ces démarches diagnostiques et thérapeutiques aux pays en voie de développement ;

• de détailler les posologies des agents anti-infectieux habituels et de ceux plus rarement utilisés, ainsi que les problématiques vaccinales et le traitement symptomatique des principales complications des infections sévères.

Cet ouvrage s'adresse en priorité aux pédiatres en formation, à ceux exerçant en maternité et dans les services de néonatologie et de pédiatrie, ainsi qu'à tous les professionnels de santé, soignants et biologistes dont les activités sont dans le champ de la médecine périnatale.