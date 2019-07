Immunologie fondamentale et immunopathologie

I– L2 – Tissu lymphoïde et sanguin. 1. Introduction générale au système immunitaire.2. Structure et organisation générale du système immunitaire.3. Notion d'antigène et d'immunorécepteurs.4. Le complexe majeur d'histocompatibilité humain (HLA). 5. Les cellules dendritiques. 6. Les immunoglobulines : structure et fonctions.7. Lymphocytes B : diversité, ontogénèse, différenciation et activation. 8. Origine, différenciation et répertoire lymphocytaire T. 9.Lymphocytes NK (« Natural Killer »). 10. Le système du complément. 11. Polynucléaires, monocyteset macrophages. 12. Immunité adaptative : activation et polarisation des lymphocytes T. 13. Immunité adaptative : lymphocytes T régulateurs et notion de tolérance. 14. Immunité adaptative : la mémoire immunitaire. 15. Réponses aux pathogènes, immunité anti-infectieuse. 16. Immunité muqueuse. 17. Entraînement L2. II – L3 – Immunopathologie et immuno-intervention. 18. Mécanismes physiopathologiques de l'auto-immunité. 19. Physiopathologie de l'hypersensibilité immédiate (HSI). 20. Mécanismes physiopathologiques des anomalies de la prolifération lymphocytaire, notion de clonalité/ prolifération clonale. 21. Mécanismes généraux des anomalies génétiques du développement du système immunitaire (dont complément). 22. Mécanismes des anomalies acquises du développement de l'immunité, VIH et système immunitaire. 23. Mécanismes de l'immunosurveillance antitumorale. 24. Immunologie de la grossesse. 25. Mécanismes de l'alloréactivité, des rejets de greffe et de la réaction du greffon contre l'hôte. 26. Développement du système immunitaire à la naissance. 27. Vieillissement du système immunitaire. 28. Mécanisme d'action des vaccins, rôle des adjuvants. 29. Mécanismes d'action des immunoglobulines polyvalentes. 30. Mécanismes d'action de l'immunothérapie spécifique de l'allergène. 31. Cibles et mécanismes d'action des anticorps thérapeutiques et protéines de fusion. 32. Cibles et mécanismes d'action des traitements par cytokines et anticytokines. 33. Cibles et mécanismes d'action des immunosuppresseurs. 34. Cibles immunologiques et mécanismes d'action des glucocorticoïdes. 35. Cibles et mécanismes d'action des thérapeutiques cellulaires visant à moduler le système immunitaire. 36. Aspects immunologiques des biothérapies. 37. Entraînement L3.