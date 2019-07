SOUS L'ÉGIDE DU CLUB THORAX



Après le succès de la première édition parue en 2003, il était essentiel que cette nouvelle édition rende compte des formidables évolutions réalisées dans le domaine. Ce traité indispensable vous apportera une synthèse complète de l'ensemble des connaissances actuelles sur l'imagerie thoracique de l'adulte et de l'enfant, normale et pathologique.

Après une mise au point sémantique réactualisée, la radioanatomie normale est largement développée dans un chapitre illustré par de nombreuses planches en couleur issues du Gray's Anatomy de Richard L. Drake. Un nouveau chapitre est consacré à la technique et à la gestion de la dose d'irradiation (IRM, scanner échographie, tomodensitométrie, etc.).



La pathologie dans son ensemble est ensuite traitée et commentée par une riche iconographie composée de plus de 1500 clichés. Les difficultés que représentent les pathologies pulmonaires non tumorale, tumorale et d'urgence sont décrites avec la plus grande précision afin de guider le clinicien dans la conduite de son examen et de son diagnostic.

La radiologie interventionnelle, longuement développée, constitue un guide pour soutenir le geste thérapeutique. Il intègre les dernières avancées technologiques, notamment la scanographie volumique multicoupe, l'IRM et la tomographie par émission de positons.



Enfin, trois nouveaux chapitres dédiés à l'abord percutané, à la prise en charge de l'hémoptysie et aux pathologies pédiatriques complètent ce traité.



Un complément en ligne vient enrichir ce traité. Vous y trouverez des cas cliniques sous forme de vidéos avec la possibilité de faire des arrêts sur images aux moments clés.



Cet ouvrage, référence en langue française, est indispensable pour tout radiologue, pneumologue ou chirurgien thoracique.