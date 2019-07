Imagerie musculosquelettique : pathologies générales

Publié en 2 tomes en 2005 et 2008, le traité d'imagerie musculosquelettique s'est imposé comme un livre phare, la référence en langue française de l'imagerie ostéoarticulaire.



Cette nouvelle édition du premier tome, entièrement refondue et considérablement enrichie, est consacrée à l'ensemble des pathologies générales susceptibles d'affecter le système musculosquelettique : arthrites, maladies systémiques, endocrinopathies, ostéopathies, affections infections, tumeurs, traumatismes, etc. Intégrant les dernières innovations techniques, ce traité expose avec rigueur et clarté l'ensemble de la sémiologie radiologique et de l'analyse diagnostique, les complications possibles, les associations lésionnelles à connaître ainsi que les principes des traitements. Les différentes techniques d'investigation sont intégrées.



L'ouvrage éclaire le praticien sur les diagnostics différentiels, l'oriente dans ses interprétations et l'aide à choisir la technique d'imagerie la plus performante pour chaque pathologie étudiée. La richesse et la qualité exceptionnelle de son iconographie (plus de 2 200 illustrations) font de cet ouvrage une référence précieuse et indispensable.



Fruit d'une collaboration étroite entre des spécialistes experts dans chaque pathologie abordée, s'appuyant sur une revue exhaustive et actualisée des derniers travaux, ce traité s'adresse aux radiologues confirmés ou en formation, aux rhumatologues, aux chirurgiens orthopédistes, aux internistes et aux urgentistes.