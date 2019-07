Imagerie en ophtalmologie pour les radiologues

L’imagerie se développe dans tous les domaines de l’ophtalmologie. Les prescriptions de scanner et IRM et dans des cas plus restreints, d’échographie et d’écho-Doppler couleur par des ophtalmologues mais également des neurologues, des neurochirurgiens se multiplient. Les indications sont larges : diagnostic d’une pathologie ophtalmologique non ou incomplètement résolu par l’examen clinique et les explorations ophtalmologiques complémentaires (fond d’oeil, OCT, champ visuel...), suivi de l’évolution spontanée ou après traitement d’une lésion, bilan pré-thérapeutique, bilan d’extension, etc. Cet ouvrage, auquel ont participé des radiologues, des ophtalmologues et de nombreux cliniciens de la Fondation Rothschild, a ainsi pour objectif de faire la synthèse des connaissances sur le domaine. Après une présentation des explorations réalisées par les ophtalmologistes et les radiologues et un rappel anatomique, cet ouvrage détaille des affections du globe oculaire, de l’orbite, des voies visuelles et de l’oculomotricité. Au sein des chapitres d’imagerie, des points de vue du clinicien ponctuent les présentations et apportent des éléments indispensables à la compréhension des protocoles et des images. Cette construction particulière est justifiée par le caractère très transversal de la spécialité. 450 iconographies illustrent des cas typiques ou rares. Pour compléter votre lecture, 175 iconographies sont également disponibles en ligne. Pour y accéder, connectez-vous sur www.em-consulte.com/e-complement/475446 et suivez les instructions pour activer vos accès. Cet ouvrage constitue la référence sur le sujet pour tous les radiologues, les ophtalmologistes mais également les cliniciens confrontés aux pathologies ophtalmologiques et neuro-ophtalmologiques.