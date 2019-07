Imagerie du sport

L'imagerie des pathologies induites par la pratique sportive constitue une part croissante de l'activité des radiologues. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'une imagerie dite de confort car il est désormais établi que ces affections traumatiques et micro-traumatiques peuvent également avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne et professionnelle des patients. Le développement de l'échographie musculo-squelettique et un certain accroissement du parc des IRM constituent d'ailleurs des facteurs de croissance de cette spécialité de l'imagerie.

Cet ouvrage synthétise les connaissances de la discipline, devenant ainsi le traité de référence en langue française. Illustré par près de 900 clichés, il offre un panorama complet des technique en jeu et des lésions à connaître.

Après une partie introductive sur les pathologies osseuses, musculaires et tendineuses, l'ouvrage aborde successivement toutes les régions anatomiques : épaule, coude, main-poignet, bassin-hanche, genou, cheville, pied et rachis. Chaque région anatomique est introduite par un rappel anatomique et un focus sur les techniques d'exploration. La pathologie est ensuite abordée en détails.

Ce traité s'adresse aux radiologues mais également aux médecins du sport, rhumatologues, médecins de rééducation fonctionnelle et chirurgiens orthopédistes.