Hydrides for Energy Storage
1st Edition
Proceedings of an International Symposium Held in Geilo, Norway, 14 - 19 August 1977
Description
Hydrides for Energy Storage documents the proceedings of an International Symposium held in Geilo, Norway on August 14-19, 1977. This book discusses the thermodynamics of metal, alloy and intermetallic/hydrogen systems; localization and diffusion of hydrogen in lanthanum-nickel compounds; kinetics of hydrogen absorption and desorption; and nuclear magnetic resonance studies of metal hydrides. The calculated heats of formation of metal and metal alloy hydrides; hydrogen absorption into rare earth intermetallic compounds; plateau pressure of RE Ni5 and RE Co5 hydrides; and hydride formation of C14-type Ti alloy are also elaborated. This text likewise covers the mixing effects of two different types of hydrides; hydrogen storage electrode systems; and applications of metal hydrides. This publication is intended for chemists concerned with the fundamental properties of hydrides.
Table of Contents
FOREWORD
SYMPOSIUM COMMITTEES
ACKNOWLEDGEMENTS
LIST OF PARTICIPANTS
Chapter 1: THE PROSPECTS OF HYDROGEN AS AN ENERGY CARRIER FOR THE FUTURE
ABSTRACT
INTRODUCTION
GENERATION OF HYDROGEN
UTILIZATION
TRANSMISSION AND STORAGE
CONCLUSION
Chapter 2: SURVEY OF THE DIFFERENT TYPES OF HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
STRUCTURES OF THE BINARY METAL HYDRIDES
PRESSURE-COMPOSITION ISOTHERMS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
Chapter 3: STRUCTURE AND BONDING IN METAL HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
HYDRIDES EXHIBITING IONIC BONDING
TRANSITION METAL HYDRIDES
Ta2H – AN EXAMPLE OF STRUCTURAL FEATURES OF A SUBSTOICHIOMETRIC HYDRIDE
Chapter 4: THERMODYNAMICS OF METAL, ALLOY AND INTERMETALLIC/HYDROGEN SYSTEMS
ABSTRACT
SINGLE PHASE REGIONS OF SOLUBILITY
CONVERSION OF DATA TO CONDITIONS OF CONSTANT VOLUME
THERMODYNAMICS OF THE TWO-PHASE (SOLID) COEXISTENCE REGION
EXPERIMENTAL METHODS
SPECIFIC HEAT MEASUREMENTS
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 5: STRUCTURAL STUDIES OF HYDRIDES BY NEUTRON DIFFRACTION
INTRODUCTION
POWDER NEUTRON DIFFRACTION
STRUCTURAL PROBLEMS IN HYDRIDES
SPECIAL APPLICATIONS
INVESTIGATION ON La-Ni-HYDRIDES
CONCLUSIONS
Chapter 6: LOCALIZATION AND DIFFUSION OF HYDROGEN IN LANTHANUM-NICKEL COMPOUNDS
ABSTRACT
INTRODUCTION
LOCALIZATION OF DEUTERIUM IN LaNi5Dx and La7Ni3D20
HYDROGEN DIFFUSION IN LaNi5H6
CONCLUSIONS
Chapter 7: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDIES OF METAL HYDRIDES
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 FUNDAMENTALS
3 ELECTRONIC STRUCTURES
4 CRYSTAL STRUCTURE
5 SELF-DIFFUSION
6 PHASE TRANSITIONS
Chapter 8: NMR STUDIES OF HYDROGEN RELAXATION AND DIFFUSION IN TiFeHx AND TiFe1-yMnyHx
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL DETAILS
RESULTS
DISCUSSION
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 9: ELECTRONIC STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF Ti-H AND Zr-H USING NMR
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL PROCEDURE
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSIONS
Chapter 10: ELECTRONIC STATES OF CONCENTRATED PD-H ALLOYS FROM DE HAAS-VAN ALPHEN MEASUREMENTS
ABSTRACT
ACKNOWLEDGEMENT
Chapter 11: THE NATURE OF 3He CONFINEMENT IN TRANSITION METAL HYDRIDES
ABSTRACT
Chapter 12: KINETICS OF HYDROGEN ABSORPTION AND DESORPTION
ABSTRACT
INTRODUCTION
CHARACTERISTICS OF VARIOUS ELEMENTARY STEPS
Chapter 13: THE STORAGE AND RELEASE OF HYDROGEN FROM MAGNESIUM ALLOY HYDRIDES FOR VEHICULAR APPLICATIONS
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL PROCEDURES
RESULTS
DISCUSSION
ACKNOWLEDGMENT
Chapter 14: HIGH TEMPERATURE THERMODYNAMICS OF THE SOLID SOLUTIONS OF HYDROGEN AND DEUTERIUM IN PALLADIUM AND IN THE Pd0.9Ag0.1 ALLOY
ABSTRACT
INTRODUCTION
USE OF THE TIAN-CALVET MICROCALORIMETER
DECOMPOSITION OF THE EXCESS ENTROPY
MOTION OF THE HYDROGEN ATOMS
POSSIBILITY OF THE EXISTENCE OF SHORT RANGE FORCES
INFLUENCE OF ALLOYING WITH SILVER
Chapter 15: CALCULATED HEATS OF FORMATION OF METAL AND METAL ALLOY HYDRIDES
ABSTRACT
ACKNOWLEDGMENTS
Chapter 16: ACOUSTIC EMISSIONS DURING HYDRIDE FORMATION
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL
RESULTS
DISCUSSION
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGMENTS
Chapter 17: MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH AND RARE EARTH INTERMETALLIC HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
RARE EARTH HYDRIDES
HYDRIDED RARE EARTH INTERMETALLICS
Acknowledgement
Chapter 18: HYDROGEN ABSORPTION IN RARE EARTH INTERMETALLIC COMPOUNDS
ABSTRACT
INTRODUCTION
Chapter 19: SOME APPLICATIONS OF LaNi5-TYPE HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
CONCLUSIONS
Chapter 20: METAL HYDRIDE ELECTRODES FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL
CHOICE OF MATERIALS
LaNi5 AND SUBSTITUTED COMPOUNDS
KINETICS
CONCLUSION
Chapter 21: CHANGE IN MAGNETIC PROPERTIES OF RARE EARTH-TRANSITION METAL COMPOUNDS UPON H2-ABSORPTION
ABSTRACT
1 INSTRODUCTION
2 Change in Magnetic Properties
3 Discussion
4 Conclusions
Chapter 22: HYDRIDES OF RARE EARTH-NICKEL COMPOUNDS: STRUCTURE AND FORMATION ENTHALPIES
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL PROCEDURE AND RESULTS
DISCUSSION
ACKNOWLEDGMENT
Chapter 23: THE PLATEAU PRESSURE OF RE Ni5 AND RE Co5 HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
THREE EXPERIMENTAL RESULTS LEADING TO GEOMETRICAL CONSIDERATIONS
THE PLATEAU PRESSURE AND THE UNIT CELL VOLUME
DISCUSSION
CONCLUSIONS
Chapter 24: SYNTHESIS AND PROPERTIES OF USEFUL METAL HYDRIDES: A Review of Recent Work at Brookhaven National Laboratory
Publisher Summary
GENERAL CONSIDERATIONS
Mg-Cu ALLOYS
Mg-Ni ALLOYS
IRON-TITANIUM ALLOYS
Ti-Cr ALLOYS
Chapter 25: THE USE OF FeTi-HYDRIDE FOR PRODUCTION AND STORAGE OF SUPRAPURE HYDROGEN
ABSTRACT
INTRODUCTION
STORAGE AND PURIFICATION SYSTEM
PERFORMANCE
COMPARISON
ACKNOWLEDGEMENT
Chapter 26: HYDRIDE FORMATION OF C14-TYPE Ti ALLOY
ABSTRACT
LIST OF SYMBOLS
I INTRODUCTION
II EXPERIMENTAL
III RESULT AND DISCUSSION
IV CONCLUSION
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 27: HYDROGEN SORPTION PROPERTIES IN BINARY AND PSEUDOBINARY INTERMETALLIC COMPOUNDS
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENT AND ANALYSIS
DISCUSSION – MODEL CALCULATION
Chapter 28: THE METALLURGY AND PRODUCTION OF RECHARGEABLE HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
FeTi AND RELATED ALLOYS
AB5 COMPOUNDS
CONCLUDING REMARKS
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 29: A NEW RATIONALE FOR THE HYSTERESIS EFFECTS OBSERVED IN METAL-HYDROGEN SYSTEMS
ABSTRACT
INTRODUCTION
DISCUSSION
ACKNOWLEDGEMENT
Chapter 30: IRREVERSIBLE CHANGE IN MAGNETIC AND LOW TEMPERATURE CALORIMETRIC PROPERTIES OF TiFe BY HYDROGENATION
ABSTRACT
INTRODUCTION
LOW TEMPERATURE CALORIMETRIC MEASUREMENTS
CONCLUSIONS
Chapter 31: HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF POROUS METALLIC MATRIX METAL-HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
Chapter 32: THE EFFECT OF INDUCED DISORDER ON THE HYDROGENATION BEHAVIOUR OF THE PHASE ZrCo
SUMMARY
INTRODUCTION
ALLOY PREPARATION AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 33: COMPARISON OF HYDROGEN ABSORPTION IN GLASSY AND CRYSTALLINE STRUCTURES
ABSTRACT
INTRODUCTION
HYDROGEN ABSORPTION IN CRYSTALLINE Ti2Cu AND TiCu
HYDROGEN ABSORPTION IN THE METALLIC GLASSES Ti0.65Cu0.35 AND TiCu
SUMMARY AND CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENTS
Chapter 34: ELECTROCHEMICAL UTILIZATION OF METAL HYDRIDES
ABSTRACT
WHY ELECTROCHEMICAL UTILIZATION OF METAL HYDRIDES?
THE HYDROGEN/HYDRIDE ELECTRODE
NEW HYDRIDE ELECTROCHEMICAL SYSTEMS
FIGHT FOR HIGH ENERGY DENSITY
GREAT DEMAND FOR CHEAP HYDROGEN ELECTRODE MATERIALS – METAL HYDRIDES PROMISING
CONCLUSIONS
Chapter 35: HYDROGEN STORAGE ELECTRODE SYSTEMS
ABSTRACT
INTRODUCTION
STORAGE SYSTEMS
Chapter 36: HYDROGEN ELECTROCHEMICAL STORAGE BY SUBSTITUTED LaNi5 COMPOUNDS
Publisher Summary
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL
RESULTS
Chapter 37: RESEARCH ON ZIRCONIUM HYDRIDING AND PALLADIUM ALLOY - HYDROGEN SYSTEMS AT RISÃ˜ NATIONAL LABORATORY
ABSTRACT
INTRODUCTION
ZIRCONIUM- AND ZIRCONIUM HYDRIDE
PALLADIUM ALLOYS FOR HYDROGEN PERMEATION AT HIGH TEMPERATURES*)
DISCUSSION
Chapter 38: RARE EARTH AND ACTINIDE INTERMETALLICS AS HYDROGENATION CATALYSTS
ABSTRACT
INTRODUCTION
RARE EARTH INTERMETALLICS AS SYNTHETIC AMMONIA CATALYSTS
INTERMETALLICS AS METHANATION CATALYSTS
THE NATURE OF THE CATALYST
HYDROGENATION OF ETHYLENE WITH LaNi5 HYDRIDE
Chapter 39: MIXING EFFECTS OF TWO DIFFERENT TYPES OF HYDRIDES
ABSTRACT
INTRODUCTION
EXPERIMENTAL
EXPERIMENTAL RESULTS
CONCLUSIONS
Chapter 40: APPLICATIONS OF METAL HYDRIDES
CRITERIA
SPECIFIC APPLICATIONS
UTILITY LOAD LEVELING
THERMAL STORAGE
HYDRIDE COMPRESSORS
PROCESS AND LABORATORY STORAGE
SAFETY
Chapter 41: HYCSOS: A SYSTEM FOR EVALUATION OF HYDRIDES AS CHEMICAL HEAT PUMPS
ABSTRACT
INTRODUCTION
DISCUSSION
Chapter 42: THE HYDROGEN/HYDRIDE ENERGY CONCEPT
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 THE THEORY OF METAL HYDRIDES
3 FUNDAMENTALS OF THE HYDRIDE ENERGY CONCEPT (Fig. 3) (see also summary chapt. 8)
4 HYDRIDE STORAGE IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY
5 HYDRIDE STORAGE IN HEAT ENGINEERING
6 HYDRIDE STORAGE IN THE REACTOR INDUSTRY
7 HYDRIDE STORAGE IN THE POWER GENERATING INDUSTRY
8 SUMMARY
Details
- No. of pages:
- 616
- Language:
- English
- Copyright:
- © Pergamon 1978
- Published:
- 1st January 1978
- Imprint:
- Pergamon
- eBook ISBN:
- 9781483188447