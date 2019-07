Humanisme soignant et soins infirmiers

L’humanisme soignant se présente comme un courant de pensée amorcé dès 1995 à l’initiative entre autres de Walter Hesbeen. Ce courant œuvre pour accorder plus d’importance à la singularité des personnes présentes dans les structures et organisations d’aide et de soins en vue de laisser émerger chez l’autre son humanité quels que soient l’état et la situation dans laquelle il se trouve. La préoccupation centrale de ce courant est la relation de soin dont la finalité est d’aider une personne et ses proches à vivre ce qu’ils ont à vivre dans la situation qu’ils partagent. Une telle finalité nécessite de se rappeler en permanence que le malade n’est pas la maladie qu’il a.



En tant que finalité commune à tous les intervenants, la relation de soin fait appel à des moyens au rang desquels se situent les soins infirmiers, et donc la pratique des infirmières et infirmiers autant que celle des aides-soignantes et aides-soignants. Rappelant ce qu’est le fondement même des soins infirmiers, Walter Hesbeen met en exergue le professionnalisme subtil que nécessitent tant la pratique infirmière que la pratique aide-soignante dès lors que ces pratiques se veulent soucieuses du sujet et se préoccupent de ne pas heurter, de ne pas blesser sa dignité. De telles pratiques procèdent d’un véritable art soignant du singulier car elles se veulent soucieuses de l’être qu’est cet autre en la singularité de son existence avec l’intériorité à nulle autre pareille qui est la sienne.



C’est parce qu’il aborde de manière approfondie la relation de soin que ce livre s’adresse à chacun des acteurs de celle-ci et des étudiants qui s’y destinent. C’est parce qu’il clarifie ce que sont les soins infirmiers et qu’il les situe au sein même de la relation de soin que cet ouvrage se présente comme une référence pour tous les professionnels et étudiants infirmiers et aides-soignants.