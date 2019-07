Homéopathie et médecine chinoise

À l’aide d’une présentation illustrée et approfondie des 56 traitements homéopathiques les plus importants et les plus fréquemment prescrits, cet ouvrage expose les convergences qui existent entre la médecine traditionnelle chinoise et l’homéopathie. Dans une première partie, les typologies de la théorie des cinq Éléments de la médecine chinoise sont clairement détaillées et mises en parallèle avec les constitutions homéopathiques, autrement appelées diathèses. Une deuxième partie est consacrée, quant à elle, à l’analyse énergétique de chaque remède classé selon son appartenance à tel ou tel Élément chinois. Chaque traitement homéopathique se voit accorder une description précise et détaillée reprenant les caractéristiques de la souche et les signes pathogénésiques, les correspondances qu’il a avec les syndromes de la médecine chinoise et, pour terminer, une analyse détaillée de sa dynamique énergétique. Afin d’aider le lecteur à retrouver facilement les remèdes qui correspondent aux différents syndromes chinois, un répertoire a été mis à sa disposition dans une troisième partie. Cet ouvrage est destiné aux médecins, homéopathes et acupuncteurs, et à tous les lecteurs impliqués dans l’homéopathie et soucieux d’approfondir les connaissances qu’ils ont des traitements homéopathiques en appréhendant leurs mécanismes profonds et intimes mis en lumière par les concepts de la médecine traditionnelle chinoise.