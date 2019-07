Homéopathie en polypathologie

L’homéopathie permet une prise en charge globale, et dans toute leur complexité, de patients qui cumulent plusieurs pathologies. Elle place la réaction individuelle à la maladie au cœur de la prise en charge thérapeutique.

À la fois théorique et pratique, cet ouvrage rappelle avec précision les notions clés de polypathologie, systémique, iatrogénie – et les approfondit selon les contextes cliniques et la notion de terrain. Les nombreux cas cliniques et exemples de prescriptions permettent au praticien de maîtriser et transposer concrètement toutes ces notions. Outil de support pour les médecins lors de leurs premières prescriptions en homéopathie, l’ouvrage apporte également de nouveaux éclairages aux plus expérimentés pour redonner unité et cohérence aux soins.