Hépatologie de l'enfant

Partie 1 Connaître et explorer le foie et les voies biliaires, 1. Embryologie et physiologie du foie et des voies biliaires, 2. Tests biologiques hépatiques, 3. Imagerie normale et pathologique du foie et des voies biliaires, 4. Anatomopathologie du foie et des voies biliaires, 5. Fibrose hépatique : physiopathologie et évaluation,

Partie 2 Conduite à tenir, 6. Conduite à tenir devant une élévation des enzymes hépatiques, 7. Conduite à tenir devant un gros foie, 8. Conduite à tenir devant une cholestase du nourrisson et du grand, 9. Conduite à tenir devant une insuffisance hépatocellulaire du nourrisson et de l’enfant,

Partie 3 Maladies du foie et des voies biliaires, Section A. Maladies des voies biliaires, 10. Atrésie des voies biliaires, 11. Malformations des voies biliaires – hors atrésie, 12. Paucité ductulaire et syndrome d’Alagille, 13. Ciliopathies : polykystoses et autres maladies fibrokystiques hépatorénales, 14 Lithiase du foie et des voies biliaires, Section B. Maladies métaboliques et génétiques, 15. Maladies hépatiques d’origine métabolique, 16. Cholestases hépatocytaires génétiques, 17. Maladie de Wilson, 18. Manifestations hépatiques du déficit en alpha-1-antitrypsine, 19. Atteinte hépatique dans la mucoviscidose, 20. Anomalies congénitales du métabolisme de la bilirubine, 21. Stéatose hépatique de l’enfant, Section C. Hépatites infectieuses, 22. Hépatites liées aux virus B et C, 23. Hépatites virales non dues aux virus des hépatites B et C, 24. Infections bactériennes, parasitaires et fongiques du foie, Section D. Maladies auto-immunes du foie, 25. Hépatites auto-immunes, 26. Cholangites sclérosantes et cholangiopathies auto-immunes de l’enfant, Section E. Autres maladies rares du foie, 27. Maladies vasculaires du foie, 28. Hépatites toxiques et médicamenteuses, 29. Atteinte du foie dans les maladies extrahépatiques, 30. Tumeurs bénignes et malignes primitives du foie, Section F. Maladies chroniques du foie, 31. Prescription des médicaments chez un enfant porteur d’une maladie chronique du foie, 32. Complications et suivi des maladies chroniques du foie, 33. Vie quotidienne et maladie chronique du foie,

Partie 4 Transplantation hépatique et futures alternatives, 34. Transplantation hépatique et futures alternatives, Index.