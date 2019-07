Hépato-gastro-entérologie - Chirurgie digestive

En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales en Hépato-gastroentérologie - Chirurgie digestive. Il aborde tous les items relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux parties : • une partie Connaissances composée de 35 chapitres consacrés chacun à un item. Chaque chapitre commence systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques puis développe la thématique. Le contenu clair et didactique, est étayé par de nombreux tableaux, figures et résumés des notions à retenir ; • une partie Pratique proposant 35 dossiers cliniques révisés et corrigés et 101 questions isolées corrigées qui constituent un véritable outil d’entraînement permettant de tester ses connaissances.

Cette 4e édition propose une mise à jour complète des données de la partie connaissances : textes, illustrations et recommandations. Elle propose également des compléments en ligne, 30 vidéos et 56 photos qui viennent étayer le propos.

