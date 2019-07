Handicap mental : approche transdisciplinaire

Pour une compréhension globale de la personne en situation de handicap, l’auteur propose un triple diagnostic-action : médical, psychiatrique et psychopédagogique. Il s’agit d’une mise à disposition multiaxiale de compétences qui n’ont qu’un seul but : la qualité de vie et la dignité des patients.

La neurologie, grâce aux avancées de l’imagerie radiologique, de la génétique et des neurosciences, quitte un champ purement descriptif. La psychiatrie s’occupe de manière plus éclairée des personnes déficientes. La pédagogie développe des prises en charge spécifiques pour tel ou tel handicap. Mais c’est bien à l’interface de ces plaques tectoniques du savoir que se situent, ici et maintenant, les améliorations les plus concrètes : le meilleur moyen de fonctionner avec nos outils réside dans l’amélioration de notre communication interprofessionnelle.

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, vingt-six situations cliniques sont présentées d’un point de vue diagnostique et thérapeutique. Elles montrent sans fard les limites des intervenants, les interrogations des pédagogues, les doutes d’équipes parfois trop cloisonnées. Suivant une approche transdisciplinaire, chaque cas est abordé selon un plan systématique : description, pistes, prises en charge neurologique, psychiatrique et psychopédagogique, sans jamais oublier l’indispensable synthèse taillée à la mesure de la personne.