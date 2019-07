Gynécologie pour le praticien

La gynécologie fait partie de la pratique courante du médecin généraliste : examens systématiques, contraception, dépistages de cancers, prise en charge d’une pathologie du sein ou des pathologies fréquentes entraînant des saignements, des leucorrhées, problèmes courants de sexologie… Et cela de la puberté à la post-ménopause en sachant qu’un patient sur deux est une femme !

Cet ouvrage, qui est une référence incontournable, propose au praticien un texte clair et concis, une iconographie abondante et en couleur, des arbres décisionnels et de nombreux tableaux récapitulatifs concernant les médicaments disponibles en Europe. Le médecin est ainsi guidé dans tous les aspects de sa pratique de la gynécologie de ville : de l’examen gynécologique à la prescription des examens complémentaires en passant par la rédaction de l’ordonnance ou des certificats.

Les objectifs définis en début de chapitre et les exercices proposés à la fin du livre permettront à ceux qui s’initient à la gynécologie d’aller rapidement à l’essentiel et de vérifier leur bonne acquisition des connaissances indispensables à la pratique quotidienne. Le cahier d’auto-évaluation peut aussi être utilisé par le praticien qui exerce depuis plusieurs années et veut actualiser ses connaissances : en se testant sur des cas cliniques, il pourra se concentrer utilement sur sa lecture ainsi que sur ses connaissances à actualiser.

L’évolution des techniques et de la thérapeutique en pratique gynécologique, ainsi que le succès des précédentes éditions, justifient cette nouvelle édition.

Désormais totalement en couleur, elle bénéficie d’une mise à jour complète des informations et d’une iconographie enrichie et renouvelée.

LE PUBLIC

Destiné aux médecins généralistes qui y trouveront toutes les informations nécessaires à leur pratique en gynécologie au quotidien, il intéressera également les jeunes spécialistes en gynécologie et les internes ainsi que les sages-femmes.

LES AUTEURS

Jacques Lansac est professeur émérite de gynécologie-obstétrique, CHU de Tours.

Henri Marret est professeur des universités, praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, CHU de Tours.