Guide pratique infirmier

Cette 5e édition du guide, qui a connu un grand succès, met en lien les informations médicales et pharmacologiques dont l’infirmier(e) a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme de son rôle sur prescription : pathologie, médicaments, surveillance.



Les auteurs ont procédé à l’actualisation de l’ensemble des fiches maladie, techniques, infirmières et pharmacologie.



Véritable livre-outil, il offre un classement par spécialités et propose pour chaque pathologie :



• Une fiche maladie avec les informations nécessaires sur la maladie et le patient, le bilan (examens biologiques, d’imagerie, etc.), un rappel sur le traitement (chirurgical et médicamenteux) et le pronostic.



• Une fiche infirmière avec la conduite à tenir face au patient, en particulier face à son traitement : surveillance du traitement, de son efficacité et des effets secondaires, éducation-conseils au malade.



• Une fiche technique détaillant, quand nécessaire, les gestes indispensables correspondant à l’activité de l’infirmier(e).



• Une fiche pharmacologie reprenant sous forme de tableau : la classe, la DCI, le nom commercial, le mode de prescription, le prix par conditionnement et par unité, le taux de remboursement.



Pour chaque classe, les propriétés, les indications et les contre-indications, les précautions d’emploi et les effets indésirables sont indiqués.



Véritable « tout en un » et très pratique grâce à son format poche, cet ouvrage s’avère un guide indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville, en clinique ou à l’hôpital.