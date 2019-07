Guide pratique du vieillissement

I — Comprendre le vieillissement. 1. Les données démographiques et épidémiologiques. 2. Les notions générales sur le vieillissement. 3. Les représentations de la vieillesse. 4. L'approche psychanalytique et philosophique. 5. Vieillir, une nouvelle étape du parcours de vie. 6. Les besoins des personnes en perte d'autonomie, au domicile. II — Préserver l'autonomie. 7. L'usage des médicaments. 8. L'approche écologique en matière de santé des aînés. 9. La protection de l'autonomie et les pratiques professionnelles. 10. L'accompagnement du passage à la retraite. 11. La santé des seniors en emploi. 12. La réduction de l'autonomie et l'adaptation aux changements. 13. L'activité physique. 14. L'alimentation. 15. La stimulation cognitive. 16. La vie affective et sociale. 17. L'audition. 18. La vision. 19. L'état buccodentaire. 20. Les vaccinations. 21. Les « Villes Amies des Aînés » : mobilité et accessibilité. 22. L'aménagement de l'environnement et les aides techniques. 23. Les logements intermédiaires. 24. L'organisation des aides à domicile. 25. L'éducation thérapeutique. III — Prévenir la perte d'autonomie. 26. Les métiers de la gérontologie. 27. Les structures de prise en charge en gérontologie. 28. La prévention en gérontologie. 29. La fragilité. 30. La sarcopénie. 31. L'ostéoporose. 32. Les observatoires des situations de fragilité. 33. Les chutes. 34. Les sorties d'hospitalisation. 35. Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie. 36. La politique de santé et les principales organisations. IV — Accompagner la perte d'autonomie. 37. La métrologie. 38. La personne âgée aux urgences. 39. Le syndrome confusionnel. 40. La mémoire et la maladie d'Alzheimer. 41. La banque nationale Alzheimer. 42. La dépression. 43. Les troubles du sommeil. 44. L'alcool et le vieillissement. 45. Le diabète et les dysthyroïdies. 46. Les soins infirmiers dans le traitement des escarres. 47. Les principales infections et la prévention. 48. L'anémie. 49. Les accidents vasculaires cérébraux. 50. Les pathologies cardiovasculaires. 51. Les pathologies du poumon.