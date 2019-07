Guide pratique du monitorage en anesthésie-réanimation et aux urgences

En situation d'urgence ou lors d'une prise en charge normale, le monitorage des patients a pour objectif d'assurer une surveillance continue des principaux paramètres vitaux, de dépister et d'anticiper d'éventuelles complications et de guider la thérapeutique. Confronté à des situations cliniques complexes, le praticien doit maîtriser parfaitement les différentes techniques de monitorage mises à sa disposition.



Complet et synthétique, cet ouvrage constitue une aide précieuse dans l'interprétation des données en réunissant les connaissances indispensables sur les spécificités de chaque technique :



– la description des principes physiologiques et des matériels ;



– les principes de fonctionnement ;



– les procédures de mise en place et de mesure ;



– leurs indications et contre-indications ;



– leurs avantages et inconvénients ;



– l'interprétation des résultats ;



– les pièges à éviter.



Résolument pratique, illustré de nombreux schémas et photos, ce guide est destiné aux professionnels dans leur pratique quotidienne, qu'ils soient réanimateurs, anesthésistes, urgentistes ou cardiologues, médecins et internes travaillant en réanimation, aux urgences ou au bloc opératoire, mais également infirmières en réanimation, aux urgences ou en anesthésie.