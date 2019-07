Guide pratique du diabète

I — Le diabète, un problème de santé publique. II — Quand et comment diagnostiquer un diabète. III — Hyperglycémie à jeun et intolérance aux hydrates de carbone. IV — Quelle enquête étiologique ? V — Physiopathologie du syndrome métabolique et du diabète de type 2. VI — Les objectifs du traitement du diabète non insulinodépendant. VII — Les principes de la diététique du diabète non insulinodépendant. VIII — Activité physique et diabète non insulinodépendant. IX — L'hyperglycémie post-prandiale est-elle un facteur de risque cardiovasculaire indépendant ? X — Médicaments hypoglycémiants et stratégie thérapeutique dans le diabète de type 2. XI — Quand recourir à l'insulinothérapie chez le diabétique non insulinodépendant ? XII — Autocontrôle glycémique. XIII — L'observance des prescriptions thérapeutiques du diabète de type 2. XIV — Prise en charge des diabétiques : l'enseignement des grandes études contrôlées. XV — Le diabète insulinodépendant ou diabète de type 1. XVI — Les obstacles au bon équilibre du diabète insulinodépendant. XVII — Les urgences métaboliques diabétiques avant l'hospitalisation et au service des urgences. XVIII — La microangiopathie diabétique. XIX — La rétinopathie diabétique. XX — La neuropathie diabétique. XXI — La néphropathie diabétique. XXII — La macroangiopathie diabétique. XXIII — Le pied diabétique ou comment prévenir les amputations. XXIV — Le diabète du sujet âgé. XXV — Diabète et grossesse. XXVI — Contraception et diabète. XXVII — Hormonothérapie de la ménopause. XXVIII — Quand le médecin généraliste doit-il adresser un diabétique non insulinodépendant ? XXIX — Diabète - droits et société.