Guide pratique des épreuves d'effort cardiorespiratoires

Malgré les nombreux moyens d'analyse précis et performants des fonctions cardiaques (échographie-Doppler, coronarographie, etc.), et respiratoires (pléthysmographie, scanner, etc.), l'exploration cardiorespiratoire d'effort reste l'examen qui teste toute la chaîne du transport de l'O2 de la ventilation à son utilisation périphérique et permet d'identifier le maillon déficient.

Cet examen, capital en cardiologie, permet de diagnostiquer une dyspnée, d'évaluer la tolérance à l'effort chez un sujet sain ou un sportif, de prescrire et surveiller un traitement ou d'affiner un bilan préopératoire (chirurgie thoracique, transplantation cardiaque, transplantation cardio-pulmonaire).

Cet ouvrage fait le point sur cet examen en mettant à la disposition du praticien toutes les informations nécessaires pour connaitre les indications, le type d'appareils disponibles, les protocoles, la physiopathologie de la réponse à l'examen, etc.

Il permet d'analyser les résultats et de les comparer à des courbes types qui orientent le diagnostic.

Cet ouvrage unique en langue française est rédigé par des auteurs référents qui mettent à la disposition du praticien un guide pratique contenant l'essentiel des connaissances pour ce type d'examen et qui présente des cas cliniques pour l'entraînement.