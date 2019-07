Guide pratique de traumatologie

Cet ouvrage est une étude pratique des diverses urgences traumatologiques. L'exposé de chaque situation suit une structure identique : un rappel rapide des notions de base et des précisions spécifiques (physiopathologie des lésions, classification, bilans clinique et radiologique…), un énoncé des moyens thérapeutiques avec leurs difficultés codifiées en fonction de l'expérience de l'intervenant (interne, chirurgien confirmé, spécialiste…), des chiffres pour informer le médecin et son patient sur l'hospitalisation, l'arrêt de travail, l'AIPP, etc. et une courte bibliographie.

Cette 6e édition a été entièrement revue et mise à jour, tenant compte de la nomenclature anatomique actuelle et de l'évolution des conduites à tenir. L'iconographie est enrichie, avec l'ajout de nouveaux dessins et radiographies.

La présentation didactique, ainsi que les nombreux schémas font de ce guide pratique un ouvrage incontournable.