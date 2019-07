Cette 2e édition renouvelée du Guide pratique de mésothérapie vous apporte toutes les clés essentielles à l'acquisition et au perfectionnement des techniques de mésothérapie dans votre pratique quotidienne.



Couvrant de nombreux champs d'application comme le traitement des douleurs névralgiques, traumatiques, des troubles circulatoires, ou encore les disciplines ORL ou esthétique, la mésothérapie fait aujourd'hui partie intégrante de l'arsenal thérapeutique à la disposition du praticien. Elle permet de proposer aux patients un traitement alternatif pour soulager et soigner dans de nombreux cas.



Présentée sous forme de fiches classées par ordre alphabétique de Abcès à Zona, cette 2e édition, enrichie de 50 fiches, présente avec rigueur toutes les maladies les plus courantes, les cas aigus et chroniques, et leur traitement réactualisé. Ce guide pratique vous permettra de retrouver rapidement et facilement pour chaque maladie la défnition, la physiopathologie, l'essentiel de l'examen clinique et des examens complémentaires et tous les détails du traitement : techniques, mélanges principaux et complémentaires, zones et rythme d'application.



Enfin les deux dernières parties récapitulent toute la pharmacopée en mésothérapie et les outils nécessaires.