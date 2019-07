Guide pratique de l'échographie obstétricale et gynécologique

1 Bon sens et responsabilité – Dépistage et diagnostic / 2 Lieu et temps de l'échographie obstétricale De l'importance de l'ergonomie/ 3 Questions de biophysique et de technologie/ 4 Échographie 3D et 4D /5 Achat, maintenance et entretien d'un échographe/ 6 Épidémiologie / 7 Échographie et santé publique / 8 Biométrie / 9 Placenta/10 Liquide amniotique /11 Vitalité foetale / 12 Doppler en obstétrique /13 RCIU : surveillance et décision d'extraction foetale /14 Échographie du 1er trimestre /15 Système nerveux central /16 Anomalies de la face et du cou /17 Coeur /18 Thorax /19 Appareil digestif /20 Néphropathie et uropathie/21 Appareil génital foetal/ 22 Maladies osseuses/ 23 Tumeurs foetales/ 24 Infections foetales /25 Anasarques foeto-placentaires /26 Grossesses gémellaires/27 Dépistage échographique des anomalies du caryotype Le Genetic Scan/28 Mesure de la longueur du col de l'utérus par voie endovaginale/29 Intérêt de l'échographie en salle de naissance/30 Populations particulières/31 Échographie gynécologique pelvienne/32 Pathologies utérines et endométriales/33 Pathologies annexielles/34 Bilan d'infertilité/35 Grossesses extra-utérines et fausses couches/36 Échographie mammaire