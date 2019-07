Guide pratique de la consultation en gériatrie

Le vieillissement de la population confronte de plus en plus le praticien aux patients particuliers que sont les sujets âgés. Outre l'examen clinique traditionnel, l'évaluation gérontologique standardisée (EGS) doit rentrer dans la pratique courante de tout généraliste. Cet examen permet d'évaluer l'ensemble des fonctions cognitives, sociales, et l'autonomie fonctionnelle d'un patient.



À l'aide des nombreux tests courts et pratiques de diagnostic, cet ouvrage permet au praticien de suivre l'évolution physique et psychique des personnes âgées. Il propose tout d'abord un examen clinique spécifique (évaluation cognitive, thymique, nutritionnelle, de l'équilibre et de la marche, évaluation fonctionnelle et de l'autonomie), puis un état des lieux des pathologies gériatriques, des pathologies neurodégénératives et des troubles du comportement.



Cette nouvelle édition présente notamment les outils opposables à PATHOS (outil d'évaluation des états pathologiques en EHPAD) et propose des tests plus spécifiques à l'attention des sujets fragiles afin de dépister suffisamment tôt cette fragilité et un certain nombre de déficits pour mettre en place des attitudes de prévention, de traitement et de prises en charge efficaces.



Ce guide s'intègre parfaitement dans la pratique des médecins généralistes, des médecins coordonnateurs en EHPAD et de tous les praticiens dans le suivi de leurs patients âgés.