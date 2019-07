Guide pratique de la consultation en gériatrie

Avec le vieillissement de la population et l'allongement de l'espérance de vie, le praticien est de plus en plus confronté au patient particulier qu'est la personne âgée. Il lui devient donc indispensable d'intégrer dans sa pratique courante l'évaluation gérontologique standardisée (EGS). Après l'examen clinique traditionnel, cette évaluation s'effectue à l'aide d'outils validés et spécifiques que le praticien doit être en mesure d'utiliser aisément.

Cet ouvrage pratique et concis met ainsi à la disposition du médecin les échelles les plus utiles en médecine générale, dans leur version validée et consensuelle. Il propose en premier lieu des tests pour l'examen clinique (évaluation cognitive, thymique, nutritionnelle, fonctionnelle, de la dépendance et de l'équilibre et de la marche) en précisant les particularités de l'examen gérontologique. Il traite l'évaluation des principales pathologies et la douleur, et développe en particulier les syndromes démentiels et autres troubles du comportement.

Cette nouvelle édition a été entièrement revue pour tenir compte des dernières évolutions, notamment des nouvelles recommandations. De nouveaux outils ont été ajoutés, comme le «up and go chronométré» et le «questionnaire de dépistage de dépression des sujets très âgés».

Nul doute que ce livre deviendra rapidement un outil indispensable à la pratique des médecins généralistes, des gériatres, des médecins coordonateurs en EHPAD et de tous les soignants dans leur suivi du sujet âgé.