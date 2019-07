Guide infirmier des examens de laboratoire

Cette 2e édition entièrement actualisée, couvre en 128 fiches les examens de laboratoire les plus courants à l’hôpital. Les examens sont classés par ordre alphabétique.



Sur chaque fiche :



• Les objectifs de l’examen.



• Les techniques de prélèvement (choix du matériel, déroulement de l’examen, précautions à prendre).



• Les valeurs usuelles de référence (valeurs dites « normales »).



• L’interprétation des résultats du point de vue de l’infirmier(e) en donnant une place particulière aux situations d’urgence et à celles où l’examen de laboratoire prend une place importante dans le diagnostic infirmier.



Les techniques les plus récentes, notamment celles de biologie moléculaire automatisée (PCR, RT-PCR), sont développées soulignant leur importance chaque jour plus grande dans la pratique infirmière et médicale.



L’index, considérablement enrichi, permet de consulter l’ouvrage de façon plus rapide et plus efficace.



Un rabat détachable propose un tableau des valeurs normales des principaux examens.