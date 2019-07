Guide des analyses en hématologie

L’ouvrage Ce guide, rédigé par la SFH recense les principales analyses en hématologie prises en charge par la Sécurité sociale dans le cadre de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) ou du référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN). L’ouvrage développe en 4 grandes parties l’exploration : – de la cytologie : tests généraux ; – de l’hémostase et de la coagulation ; – de l’immunohématologie ; – de l’oncologie moléculaire hématologique. Chacune de ces parties est détaillée de façon pratique et synthétique sous forme de fiches, étayées de synopsis d’aide à l’exploration de la pathologie. Les points suivants sont systématiquement abordés : – la signification biologique du paramètre ; – les objectifs de l’analyse ; – la place de cette analyse dans un bilan d’exploration ; – la nature du prélèvement ; – les recommandations pour la qualité du prélèvement ; – les contraintes d’acheminement ; – le mode de conservation ; – le principe méthodologique ; – le type de méthode et de mesure ; – le contrôle interne et l’évaluation externe de la qualité ; – les valeurs de référence, l’interprétation et les performances du test ; – les causes d’erreur et les limites du test. Le public Cette approche didactique et synthétique des principaux tests d’hématologie procure au lecteur une vision synoptique des caractéristiques de chacun des examens et fait de ce guide un outil indispensable à la pratique quotidienne des biologistes de laboratoires d’analyses, des médecins, des infirmiers et des techniciens de laboratoire.