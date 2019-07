Guide de l'attachement en familles d'accueil et adoptives

L'attachement est au coeur de la vie familiale, et encore plus quand il s'agit du placement et de l'adoption. La théorie de l'attachement et la recherche portant sur le développement fournissent un cadre essentiel pour comprendre le comportement d'enfants aux expériences précoces complexes, et saisir leurs points forts et leurs difficultés.

Cet ouvrage de référence se veut à la fois théorique et pratique. Il présente les principes de la théorie, et rend

compte des modes sécure, insécures et désorganisé du développement de l'attachement depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il étudie les conséquences des expériences d'abus, de négligence et de la séparation sur le comportement des enfants dans les familles d'accueil et les familles adoptives. Il détaille également les différentes

dimensions du rôle parental qui permettent d'aider les enfants à se sentir davantage en sécurité ainsi qu'à réaliser leur potentiel dans la famille, à l'école ou ailleurs. Enfin, les auteurs présentent le rôle essentiel que jouent les

travailleurs sociaux. En prenant en compte la dimension de l'attachement, ils peuvent agir dans les différents domaines de la pratique du placement, notamment le contact des enfants avec leur famille biologique, et conseiller utilement les parents de familles d'accueil et adoptives sur la façon de fournir une base de sécurité à leur enfant. Le livre est parcouru de nombreux exemples de cas, qui permettent de communiquer de façon vivante les propos des familles d'accueil et des familles adoptives. Ils illustrent aussi comment apporter le soutien requis aux parents de familles d'accueil et adoptives.

Cet ouvrage s'adresse aux psychiatres, psychologues, pédiatres, infirmiers et à leurs étudiants, aux praticiens du travail social, assistants sociaux et éducateurs, tout comme aux parents adoptifs et de familles d'accueil. Il intéressera également tous ceux qui souhaitent s'assurer que les enfants devant être placés ou adoptés bénéficient de la meilleure expérience possible.

"D'habitude, on cherche à prouver que l'adoption est la meilleure ou la pire des aventures familiales.Cette fois-ci, Gillian Schofield et Mary Beek se servent de la théorie et des recherches sur l'attachement pour analyser les situations d'adoption et d'accueil [....] Alors, l'espoir devient réalisable".



Boris Cyrulnik



"Ce livre m'a guéri de mon pessimisme quant aux adoptions ratées par défaut d'accompagnement".



Marcel Rufo



Ouvrage traduit avec le soutien de la Fondation pour l'Enfance : http://www.fondation-enfance.org