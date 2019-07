Greffes osseuses et implants

Le développement de l'implantologie place de plus en plus le praticien face au problème des insuffisances osseuses maxillaire et mandibulaire de certains patients. Un traitement chirurgical s'impose alors comme le préalable indispensable pour corriger ces insuffisances osseuses de faible ou moyenne étendue par le biais des prélèvements osseux intra-oraux ou des substituts à l'os autogène.

Destiné à aider les praticiens dans cette étape, cet ouvrage illustré par plus de 650 photographies et radiographies originales, décrit de manière méthodique et complète chaque technique reconstructrice ainsi que le bilan pré chirurgical permettant la coordination des consultations préopératoires et garantissant la réussite de l'acte thérapeutique.

Ce livre expose en détail l'attitude thérapeutique indispensable à la préservation du tissu osseux, à la prévention de la résorption osseuse et à l'interception de l'atrophie des crêtes osseuses maxillaire et mandibulaire.

Les spécificités des comblements sinusiens à visée implantaire sont développées dans un chapitre qui fait état de l'actualisation des nouvelles technologies pour améliorer les performances chirurgicales.

Largement illustré, le protocole chirurgical de mise en place d'implants dans une greffe osseuse est également traité.

Le lecteur trouvera également des cas complexes de reconstructions des atrophies osseuses qui nécessitent souvent le recours à une équipe pluridisciplinaire pour les prélèvements osseux extra oraux. Ces cas cliniques détaillent les indications et les options thérapeutiques qui doivent être connues de tous les praticiens.



Structuré ainsi, cet ouvrage servira de guide aux chirurgiens dentistes et à tous les praticiens voulant intégrer les greffes osseuses et l'implantologie dans leurs plans de traitement ou souhaitant l'étendre à un plus grand nombre de patients.