Le Gray’s Atlas d’anatomie humaine, avec son ebook, ses vidéos et QCM, est le complément idéal du très populaire manuel de cours Gray’s Anatomie pour les étudiants.

Récemment mis à jour, et riche de quelque 600 planches anatomiques détaillées et assorties d’imagerie et de photographies d’une qualité exceptionnelle, il offre une approche visuelle et dynamique des structures anatomiques.



Ses illustrations en grand format permettent d’appréhender :

• les corrélations entre les structures anatomiques avec une imagerie clinique appropriée,

• et l’anatomie de surface – essentielle pour une identification adéquate, étape fondamentale pour établir un diagnostic et proposer la meilleure thérapeutique.



Chaque chapitre des 8 grandes parties de cet ouvrage aborde l’anatomie de surface – base de l’examen clinique –, et se conclut par des tableaux de synthèse clairs et pratiques couvrant les muscles, les nerfs et les artères.

La nomenclature anatomique internationale francisée utilisée scrupuleusement, l’approche pratique et la richesse exceptionnelle des illustrations font de cet ouvrage une véritable référence fiable et actuelle mais aussi un outil convivial qui facilite la compréhension et la mémorisation.



Ouvrage efficace et indispensable pour l’apprentissage de l’anatomie tout au long de la formation, initiale et continue, le Gray’s Atlas d’anatomie humaine accompagnera les étudiants de toutes les professions de santé, et tout particulièrement les étudiants en DFASM, préparant les ECNi et deviendra un outil de référence au cours de l’exercice professionnel.