Gaz du sang facile

Les gaz du sang jouent un rôle déterminant pour le dépistage, la prise en charge et le suivi de très nombreuses pathologies aiguës et d’urgences chirurgicales. Leur importance en fait un examen clé pour la prise en charge des patients aigus, à rivalité avec l’ECG et la radiographie du thorax.

• La première partie de cet ouvrage présente des rappels de physiologie et de physiopathologie, les techniques de prélèvement, les valeurs de référence et les principes d’interprétation des résultats.

• La deuxième partie propose de nombreux dossiers cliniques à résoudre, avec des réponses détaillées en fin d’ouvrage, permettant au lecteur à la fois de s’entraîner à l’interprétation et d’intégrer le rôle de la gazométrie sanguine dans l’orientation diagnostique et la stratégie de prise en charge thérapeutique.

Ce guide pratique couvre tous les aspects de l’analyse des gaz du sang :

• quand, pourquoi et comment réaliser une gazométrie sanguine ?

• mise en situation au travers de 30 dossiers cliniques commentés ;

• un algorithme précis pour l’interprétation des résultats ;

• une vidéo expliquant comment prélever un échantillon.