Gastro-entérologie canine et féline

Ouvrage agrée par le CNVFCC et dont la lecture donne droit à l'attribution de crédits de formation continue suite à declaration.

Bien qu’elles constituent l’un des premiers motifs de consultation, les maladies gastro-intestinales du chien et du chat sont mal connues et n’ont fait l’objet que de peu d’ouvrages pratiques sur le sujet en langue française.

La gastro-entérologie est une discipline qui est au cœur de la médecine interne : elle fait appel à de nombreux champs d’investigations et pour l’appréhender, les vétérinaires praticiens ont besoin d’un outil didactique conduisant à l’élaboration d’une décision diagnostique, thérapeutique et pronostique.

Fondé sur l’expérience pratique des auteurs, à partir de plusieurs milliers de cas référés et d’examens complémentaires, cet ouvrage décrit les grands syndromes en gastro-entérologie (syndrome dysphagique, ptyalisme, vomissements,…) et détaille les principales affections digestives par organe (œsophage, estomac, intestin grêle…). Les étapes diagnostiques et les possibilités thérapeutiques sont exposées. Les indications chirurgicales sont décrites pas à pas par des chirurgiens spécialistes dans des rubriques bien identifiées. Un guide thérapeutique, un vademecum listant les médicaments disponibles sur le marché, ainsi qu’un tableau listant les prédispositions raciales spécifiques à certaines maladies fait de cet ouvrage un outil complet.

Illustré de plus de 500 photographies, de nombreux encadrés listant les points à retenir et les pièges à éviter orientent les praticiens sur les conduites à tenir. De nombreux conseils fondés sur l’expérience clinique des auteurs sont une aide précieuse au lecteur étudiant, interne, praticien débutant ou confirmé, qui trouvera en cet ouvrage, toutes les informations dont il a besoin pour mener à bien la prise en charge de l’animal.