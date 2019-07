Fiches de soins infirmiers avec DVD

Ce livre-outil permet aux infirmiers et aux étudiants de réagir à toute situation de soin, grâce à un ensemble de fiches traitant des soins les plus simples aux soins les plus complexes.

Une partie générale rappelle les principes de base pour un exercice infirmier de qualité.

Les 121 fiches constituant le corps de l'ouvrage sont divisées en deux parties :

– les soins transversaux (fiches rouges) relevant de toutes les spécialités comme les soins d'hygiène, les prélèvements, l'installation du patient, les pansements, etc. ;

– les soins spécifiques (fiches vertes) propres à chaque spécialité : réanimation, urgences, psychiatrie, pédiatrie, etc.

En outre, chaque fiche comporte une rubrique sur les responsabilités de l'infirmier en fonction du soin exercé, avec l'article du décret relatif aux actes professionnels.

De nombreuses illustrations, en couleurs, éclairent la réalisation d'un soin ou la présentation d'un matériel particulier, quand cela est nécessaire.

Dans cette troisième édition, un DVD (Mac et PC) offrant 19 séquences filmées en situation de gestes techniques accompagne l'ouvrage.

Complet et pratique, cet ouvrage est un outil indispensable à tous les étudiants en IFSI et également aux professionnels, hospitaliers ou libéraux.